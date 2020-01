Adel Taarabt coloca fim a jejum de golos que durava há mais de dois anos

O longo jejum de golos de Adel Taarabt chegou ao fim. O internacional marroquino assinou o segundo golo do Benfica no encontro com o Belenenses SAD, colocando assim um ponto final no longo período sem marcar - o último golo apontado aconteceu a 25 de outubro de 2017, num encontro entre o Genova e o Nápoles, a contar para a Serie A.





Além do regresso aos golos, Adel Taarabt assinou o primeiro golo de sempre pela equipa principal do Benfica. Antes, tinha assinado um tento pela formação B dos encarnados, numa partida diante do Sp. Braga B, na época 2015/16, a 13 de dezembro de 2015.