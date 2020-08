Adel Taarabt: «Gostava de ter voltado ao AC Milan»

Adel Taarabt assumiu esta sexta-feira, em declarações à Sky Italia, que gostaria de ter escrito uma história diferente e mais longa ao serviço do AC Milan. Cedido aos milaneses em 2013/14 por meio ano, o marroquino do Benfica lembra que inicialmente os seus planos passavam por continuar na Serie A, mas que tudo mudaria com a troca no comando técnico dos milaneses.





"Quando penso em Itália, penso logo no Milan. É um clube de topo, no qual tive a oportunidade de jogar ao lado de grandes jogadores como o Kaká. Foi um prazer, apreciei o tempo que passei lá e acho que fiz as coisas bem. Quando voltei a Inglaterra pensei que poderia regressar ao Milan. O Seedorf queria-me, mas mudaram o treinador e o Inzaghi tinha outras ideias. Isso magoa-me, pois depois passei dois anos complicados. Nos anos seguintes não tive oportunidade de voltar, mesmo que tivesse gostado de o fazer", assumiu o marroquino.