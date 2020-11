Adepto do Benfica suspeito de tentativa de homicídio a sportinguista

O adepto do Benfica detido por alegadamente ter participado no apedrejamento ao autocarro da equipa também terá estado envolvido na tentativa de homicídio ao elemento da Juventude Leonina, a 26 de maio passado, em São João do Estoril, adiantou o ‘Jornal de Notícias’.

Segundo a investigação do Ministério Público de Lisboa, Rafael Palminha, de 27 anos, é suspeito de ter agredido o adepto leonino com martelo e navalha. A vítima foi atingida na cabeça e golpeada num braço, no tórax e numa perna. O elemento afeto aos No Name Boys também está ligado aos atos de vandalismo na casa de Bruno Lage.

Depois de ter sido presente ao Tribunal de Lisboa, Palminha foi colocado em prisão preventiva. O Ministério Público considera que não terá atuado sozinho no caso do ataque ao autocarro, que se seguiu após o empate com o Tondela, a 4 de junho. Aliás, a PSP informou que já tinha detido outros membros da ala radical dos No Name.