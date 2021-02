Adeptos condenam Benfica pelo esquecimento do aniversário de Gaitán

Nicolás Gaitán é uma das referências do passado recente do Benfica. O argentino, agora no Sp. Braga, passou seis temporadas na Luz e, de águia ao peito, conquistou três campeonatos, cinco Taças da Liga, uma Taça de Portugal e uma Supertaça. Por isso, foram vários os benfiquistas a condenar o esquecimento do clube relativamente à felicitação ao esquerdino pelo 33º aniversário, que aconteceu ontem, terça-feira.





Dar os parabéns a antigos jogadores é uma prática comum nas redes sociais das águias, algo que sucedeu precisamente com Gaitán, há um ano, a 23 de fevereiro de 2020, ou com Enzo Pérez, a quem os encarnados deram os parabéns na última segunda-feira. "O meu Benfica dá os parabéns ao Gaitán, ao Amorim e a qualquer outro ex-jogador que tenha honrado a camisola, independentemente do clube onde estiver", garantiu um adepto. "Lá por jogar atualmente no Sp. Braga, isso não apaga as grandes épocas que fez no Benfica, tudo o que nos deu e o grande carinho que temos por ele", frisou outro benfiquista.O agora número 10 bracarense que o Benfica contratou em 2010 ao Boca Juniors voltou oficialmente à Luz em setembro último. Na altura, ajudou a formação de Carlos Carvalhal a levar de vencido o jogo por 3-2. No fim, protagonizou vários reencontros com os amigos que deixou na Luz, nomeadamente com Rui Costa, agora vice-presidente do Benfica.