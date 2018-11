Adeptos criticam Grimaldo

Alejandro Grimaldo colocou uma mensagem na página oficial do Instagram, referente ao encontro de hoje com o Tondela, e foi, de imediato, alvo de várias críticas por alguns benfiquistas que não esqueceram as declarações do espanhol depois do jogo com o Ajax.

O lateral-esquerdo havia criticado os adeptos pelo facto de não apoiarem a equipa. "Menos Instagram e mais futebol", escreveu um apoiante. "Dá valor aos que vão a Tondela apoiar o Benfica. Lotação esgotada. Se isto não é apoiar, não sei o que é", escreveu outro adepto.