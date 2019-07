Adeptos da Fiorentina lembram Marco Ficini com crítica aos 'No Name Boys'

Os adeptos da Fiorentina lembram Marco Ficini, que morreu atropelado nas imediações nas imediações do Estádio da Luz, em abril de 2017, na sequência de confrontos entre apoiantes de Benfica e Sporting.





Antes do duelo entre Benfica e Fiorentina, para a International Champions Cup, nas redes sociais, corre a imagem de uma tarja onde está a data do fatídico atropelamento e pintado o símbolo da claque encarnada 'No Name Boys', cujo símbolo ajuda a construir a palavra 'innfami' (infame). Na mensagem, o grupo 7 Bello, de que Ficini fazia parte, sublinha que não o esquece.Em abril de 2017, Ficini deslocou-se a Portugal, integrado num grupo de adeptos da Fiorentina, para apoiar o Sporting num dérbi com o Benfica, em Alvalade. Luís Pina, suspeito de ter atropelado Ficini, é o principal arguido deste processo, cujo julgamento começará em janeiro de 2020. No banco dos réus vão sentar-se 10 adeptos com ligação aos No Name Boys e 12 afetos à Juventude Leonina.