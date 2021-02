Adeptos do Benfica aguardavam autocarro para contestar equipa em Faro mas polícia evitou encontro

Um grupo de adeptos do Benfica (cerca de três dezenas de indivíduos, segundo fonte policial) aguardava a chegada do autocarro com a comitiva encarnada junto à nova rotunda do hospital; à entrada de Faro, a fim de manifestar o seu descontentamento pela má campanha da equipa, mas os intentos do protesto foram gorados, devido à intervenção da PSP.





A fim de evitar algum percalço ou incidente na chegada ao Estádio São Luís (situado a menos de 500 metros da referida rotunda), as forças policiais encaminharam o autocarro do Benfica até ao final da variante de Faro (saída para Olhão), fazendo-se a partir daí o acesso ao local onde decorreu o jogo, sem passar pela rotunda onde os adeptos se concentraram.Os manifestantes, rodeados por forte contingente policial, acabaram depois por dispersar. Tinham consigo faixas e cartazes que não chegaram a desfraldar, uma vez que o autocarro não passou pelo local onde se encontravam.