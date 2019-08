Adeptos do Benfica não viraram costas aos jogadores após a derrota no clássico

A expectativa dos adeptos do Benfica era grande, atendendo à possibilidade de ficar a 6 pontos do FC Porto, mas mesmo assim o Estádio da Luz acabou por não encher. O ambiente de grande euforia antes do jogo contrastou, naturalmente, com a desilusão no final, mas nem por isso os adeptos do Benfica deixaram de estar ao lado de equipa.A reação do público, na altura do segundo golo dos dragões, foi a de puxar pela equipa, tal e qual aquilo que aconteceu em 2015/16, frente ao Sporting de Jorge Jesus, quando o resultado já era de 3-0 favorável aos leões. Em uníssono, os adeptos fizeram questão de gritar o já célebre "eu amo o Benfica", não virando as costas aos jogadores. Mais do que incentivar a equipa a procurar o empate, ou até a reviravolta, o apoio do público da Luz mostrou à equipa que, nos bons e maus momentos, irá continuar a apoiar. Se dúvidas houvesse, no final os jogadores foram ao centro do relvado e voltaram a ser brindada com uma grande salva de palmas, apesar de o estádio já estar bem menos composto...Depois da reconquista, o objetivo do clube da Luz é chegar ao 38º título e consolidar a hegemonia em Portugal. Antes do início do jogo, foi esse mote que veio das bancadas através de uma tarja bem grande erguida num dos sectores do Estádio da Luz, numa altura em que as duas equipas já estavam no relvado. Na tarja, que cobria praticamente toda a bancada central, podiam ver-se vários cartoons a celebrar, com a taça de campeão em pano de fundo.Ao mesmo tempo que a tarja foi erguida, assistiu-se a um ‘miniespetáculo’ pirotécnico e houve mesmo foguetes a rebentar, isto após o ‘speaker’ da Luz ter alertado o público para o risco de deflagrar... petardos. Outra das inovações da noite acabou por ser a colocação de vários lança-chamas fora das quatro linhas, mais concretamente nas zonas centrais do relvado e também atrás das duas balizas. O golo de Seferovic, que foi invalidado, foi festejado assim.Depois do golo de Marega, os adeptos dos encarnados começaram a abandonar o Estádio da Luz. Conformados com o resultado, o público deixou as bancadas despidas.