Adeptos do Benfica pedem título nos Barreiros

A equipa do Benfica contou com um verdadeiro 12º jogador nas bancadas do Estádio do Marítimo, pois os adeptos presentes não se calaram durante os 90 minutos. No final, ‘cobraram’ todo este apoio e acabaram a cantar a uma só voz: "Benfica, Benfica, dá-me o 37...", alternando com "nós só queremos o Benfica campeão, Benfica campeão". Isto numa altura em que os jogadores e equipa técnica já se tinham aproximado do topo norte para agradecer o esforço de todos aqueles que ali se encontravam.

Foi um momento de grande harmonia entre equipa e adeptos, num encontro em que nunca se ouviram assobios e críticas para a equipa oriundos das bancadas, algo que há muito tempo não se verificava. Apesar da sequência de quatro triunfos que o grupo tinha alcançado até ao encontro de ontem, os adeptos pareciam pouco convencidos. Ontem, corresponderam aos apelos do treinador Rui Vitória para que estejam sempre ao lado da equipa e nunca mostraram qualquer desagrado por aquilo que se passou dentro de campo.

Ontem, a tarde foi de festa e, mesmo quando ficaram sozinhos nas bancadas por questões de segurança, os encarnados continuaram a gritar e a apoiar a equipa da Luz, que ainda regressou a Lisboa no final do dia.