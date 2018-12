Adeptos do Benfica reagem à saída de Mourinho com Rui Vitória à mistura

A imagem que marca a saída de Mourinho do Manchester United



Na sequência do despedimento de José Mourinho do Manchester United , os adeptos do... Benfica reagiram nas redes sociais do clube encarnado, nomeadamente no Facebook, de duas formas.Enquanto uns pediam o regresso do Special One à Luz - de onde saiu em 2001 - outros apenas exigiam a saída de rui Vitória. Para isso argumentavam que se Mourinho, com todo o seu vasto currículo, foi despedido, também o atual timoneiro do Benfica deveria ver a porta de saída.Recorde-se que Mourinho, de 55 anos, chegou aos red devils em 2016/17, época em que alcançou os únicos títulos no clube, a Taça da Liga inglesa, a Supertaça e a Liga Europa. Após 17 jornadas, o Manchester United ocupa o sexto lugar do campeonato, com 26 pontos, menos 19 do que o líder Liverpool.Na Liga dos Campeões, o Manchester United foi segundo na fase de grupos, atrás da Juventus, e nos oitavos de final defrontará os franceses do Paris Saint-Germain.











