Adeptos do Flamengo invadem redes sociais do Benfica a pedir demissão de Jorge Jesus

A recente série de maus resultados de Jorge Jesus no Benfica - três jogos consecutivos sem vencer (empate [3-3] com o Glasgow Rangers, para a Liga Europa, e derrotas com Boavista e Sp. Braga, para a Liga NOS) -, aliado ao despedimento de Domènec Torrent no Flamengo, deu origem a que uma 'onda' de adeptos do Mengão se dirigisse às redes sociais das águias para pedir o regresso do treinador português ao atual campeão brasileiro.

Só nas últimas quatro horas foram publicados mais de 110 mil 'tweets' a pedir a saída de Jorge Jesus do comando técnico do Benfica, pedidos esses que chegam através de uma 'hashtag' que já se tornou viral e que surge em cada uma das publicações: #ForaJJ - nome que deu origem a uma petição (sim, leu bem) para Jorge Jesus regressar ao Brasil.





Vamos demitir ele do Benfica e mandar de volta pro Flamengo,técnico ruim.

Todo mundo: Fora jj - Assine a petição! https://t.co/XJJPIJC73C via @change_br — #ForaJJ (@arraxxxcagol) November 9, 2020

De salientar que, em alguns dos comentários, os rubronegros fazem-se passar por adeptos do Benfica, na tentativa de tornar mais 'convincente' a contestação.