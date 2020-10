Adeptos polacos lançam fogo de artifício junto ao hotel do Benfica

A noite de descanso do plantel do Benfica, na véspera do duelo de quinta-feira com o Lech Poznan, foi interrompida pelo som de fogo de artíficio, lançado junto ao hotel no qual as águias estão instaladas por adeptos do emblema polaco.





A situação ocorreu em dois momentos distintos já madrugada dentro, primeiro às 1h35 e depois às 2h35 (horas locais), sendo que a primeira foi a mais longa, com cerca de três minutos e bem próxima do hotel, ao passo que a seguinte foi mais longe e apenas durou um minuto.