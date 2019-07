«Diferenciado» ou «pai»: adeus de Jonas ao futebol leva a várias reações

Jonas convida benfiquistas a juntarem-se aos "momentos finais" da sua carreira Jonas convida benfiquistas a juntarem-se aos "momentos finais" da sua carreira

Jonas anunciou o fim da caarreira, no Instagram, e desde logo foram muitos os admiradores (famosos e anónimos) do avançado brasileiro que fizeram questão de reagir à notícia.O guarda-redes Bruno Varela, guarda-redes do Benfica emprestado ao Ajax, foi das primeiras pessoas a publicar um comentário na conta de Instagram de Jonas.Yuri Ribeiro, ex-Benfica atualmente ao serviço do Nottingham Forest, também reagiu à publicação de Jonas, assim como o canoísta Fernando Pimenta."Uma honra enorme ter privado relvado contigo, és enorme, um crack, deixarás muita saudade, que Deus te abençoe e sua família nesta nova fase da tua vida", desejou o avançado Edinho.Já André Carrillo agradeceu "por tudo" àquele que apelida de "pai", e André Almeida considerou-o "diferenciado".Veja estas e outras reações na publicação de Jonas.