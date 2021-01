Adiamento dos jogos do Benfica é puzzle difícil de completar

São quatro os jogos do Benfica que serão adiados caso a Liga opte por essa decisão. A DGS já disse não ter competências para tomar uma posição nesse sentido. Esse número poderá subir para cinco em caso de apuramento para a final da Allianz Cup. A questão é que o calendário não facilita e encaixá-los é como um puzzle difícil de completar.





Em causa, para já, estão os jogos com o Sp. Braga (Allianz Cup, amanhã), Nacional (Liga, ainda sem data definida), Belenenses SAD (Taça de Portugal, dia 28) e Sporting (Liga, dia 31). Terminados os 14 dias, o Benfica voltaria a jogar com o V. Guimarães, a 3 de fevereiro, para o campeonato.Ora, em fevereiro, regressam as competições da UEFA e o Benfica defrontará o Arsenal nos 16-avos-de-final da Liga Europa, marcados para 18 e 25 desse mês. Se se qualicar, jogará os 'oitavos', a 11 e 18 de março.A Liga Europa só voltará em abril, mas no final de março há pausa para comprissos das seleções. E Portugal defrontará Azerbaijão (24), Sérvia (27) e Luxemburgo (30) no arranque da fase de qualificação para o Mundial de 2022.Sem esquecer os jogos do campeonato, há ainda a Taça de Portugal. Se a formação comandada por Jorge Jesus derrotar a de Petit, disputará as meias-finais, a duas mãos. OS jogos estão marcados para 10 de fevereiro e 3 de março.Como se percebe, o adiamento poderá obrigar a um complicado exercício de reagendamento.