Adjuntos foram os árbitros no treino

Os adjuntos de Bruno Lage fizeram de árbitros no treino, tendo Minervino Pietra ficado com o apito. Mesmo estando em outras funções, os ‘auxiliares’ não deixaram de ir dando indicações aos jogadores que atuavam mais próximos das linhas. Já Lage, que foi muito aplaudido pelos adeptos quando se aproximou das bancadas, limitou-se a seguir o jogo com atenção.