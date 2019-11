Administração da Benfica SAD considera OPA "justa" e garante que ações continuarão em bolsa

A administração da Benfica SAD considerou esta segunda-feira que a OPA parcial lançada pela Sport Lisboa e Benfica SGPS é "oportuna e a contrapartida é justificada", recomendando aos acionistas que aceitem a proposta.Esta é a conclusão da apreciação do Conselho de Administração da sociedade anónima desportiva das "águias" sobre o anúncio preliminar da OPA parcial divulgado a 18 de novembro, segundo um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A administração da SAD reitera que as ações da sociedade continuarão a ser cotadas em bolsa, destacando que esse aspeto é fundamental para que a SAD possa recorrer ao financiamento através de emissões obrigacionistas.