Adversário do Benfica na Liga Jovem da UEFA é conhecido hoje

O Benfica conhece hoje o adversário nos oitavos-de-final da Youth League, bem como as equipas que poderá defrontar nos ‘quartos’, em sorteio que começará às 12h00 portuguesas, em Nyon, na Suíça. As águias estarão representadas pelo team manager Filipe Alves.

Atlético Madrid, Estrela Vermelha, Derby County, Dínamo Zagreb, Midtjylland, Rennes e Salzburg são adversários que os juniores benfiquistas poderão defrontar nos oitavos-de-final da Champions dos mais novos.

Fora do caminho das águias, nos oitavos-de-final, estão equipas como Ajax, Bayern Munique, Inter Milão, Juventus, Liverpool, Real Madrid e Lyon, que ficou em segundo lugar no grupo do Benfica. Os encarnados já atingiram duas vezes a final da prova, em 2014 e 2017, perdendo ambas, para Barcelona (0-3) e Red Bull Salzburg (1-2), respetivamente. O objetivo é atingir a final four.