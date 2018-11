Advogado do Benfica não receia julgamento: «Muita esperança de que a SAD será absolvida»

As audições no âmbito do caso e-toupeira do administrador e do vogal da Benfica SAD, Domingos Soares de Oliveira e Nuno Gaioso, respetivamente, "correram satisfatoriamente", tendo sido prestada "informação esclarecedora", segundo o advogado João Medeiros. O advogado não garantiu que a SAD encarnada, arguida neste processo, escape ao julgamento, mas acredita na absolvição."Prognósticos só no fim do jogo. Gostávamos muito que a SAD não fosse a julgamento. No entanto, se for a julgamento, iremos defender a Benfica SAD com muitíssima esperança de que será naturalmente absolvida", comentou à saída do Tribunal Central de Instrução Criminal.O advogado da SAD encarnada disse ainda que Domingos Soares de Oliveira e Nuno Gaioso foram ouvidos, pois "foram os administradores que desde o início representaram o Benfica e, portanto, fazia todo o sentido que fossem estas pessoas a estar perante o tribunal", explicou.