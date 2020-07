Advogado de Jesus diz que "Benfica perdeu a capacidade de esmagar o FC Porto financeiramente"

Luís Miguel Henrique, advogado de Jorge Jesus, defendeu que o "grande obreiro do título nacional é Sérgio Conceição" e que o Benfica não perdeu apenas o campeonato para o rival FC Porto.





"Conceição cometeu erros. O momento que tem com o Danilo é de má gestão. Não sei se com proteção superior da presidência mas, a determinado momento, a equipa consegue reagrupar-se, redefinir-se e reagrupar-se, aproveitando o erro do adversário. O dinheiro que vai fazer com a entrada direta na Liga dos Campeões e o que pode vai fazer em algumas vendas fará com que comece a haver novamente um equilíbrio financeiro entre a situação financeira do FC Porto e do Benfica, algo que não ocorreu nos últimos dois anos. O Benfica não só perde o campeonato como perde a capacidade de esmagar financeiramente o FC Porto e deixa-o reerguer-se, o que pode gerar um aumento do índice de competitividade nos próximos anos", explicou em declarações (emitidas na semana passada) ao programa Jogo Económico, da Jornal Económico TV.O também consultor encontrou também semelhanças entre as conquistas de Benfica em 2018/19 e a do FC Porto na presente época."Na época passada quando falámos, considerei que mais do que o Benfica ter ganho o campeonato, foi o FC Porto que o perdeu. Também o considero esta época [em papéis invertidos]. Já foi assim em anos anteriores quando o Jorge Jesus estava no Benfica com pontos de avanço. É preciso ter alguma prudência. Faz lembrar aqueles jogos em que quem erra menos é que ganha. Foi nitidamente a gestão deste campeonato", declarou Luís Miguel Henrique.