Advogado de Vieira diz que não há receio de fuga: «Dali podia sair com uma cabeleira loira»

O advogado de Luís Filipe Vieira sublinha que o entendimento do Ministério Público e do juiz Carlos Alexandre é o de que "não há nenhum receio de fuga" do antigo presidente do Benfica, que ficou em prisão domiciliária com caução de três milhões de euros mas sem pulseira eletrónica ou vigilância policial





"Nem o Ministério Público ou o juiz Carlos Alexandre têm qualquer receio que haja fuga e sabe porquê? Porque se tivessem não tinham determinado que [Luís Filipe Vieira] estivesse em prisão domiciliária sem polícia nem pulseira eletrónica. Porque daquela cave, onde está um carro naquele condomínio, sair com uma cabeleira loira para duas horas depois estar em Espanha, onde nem sequer teve de entregar o passaporte, é sinal de que nem o MP nem o juiz Carlos Alexandre tenham receio de fuga", referiu Manuel Magalhães e Silva numa entrevista à TVI.