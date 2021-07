Advogado de Vieira e a situação no Benfica com Rui Costa ao leme: «Tive o cuidado de não lhe dizer nada»

Manuel Magalhães e Silva, advogado de Luís Filipe Vieira, falou sobre o cliente aos jornalistas e garantiu este não sabe o que se passou no Benfica depois de anunciar a suspensão de funções.





"Tive o cuidado de não lhe dizer nada. Não há qualquer palavra para Luís Filipe Vieira e não tem contacto com a comunicação social. Não dei conta do que se passou entre ontem e hoje", vincou o homem que defende em tribunal quem comandou os destinos das águias durante mais de 17 anos."O Sr. Luís Filipe Vieira conhece a realidade do Benfica. Sabe perfeitamente que a partir do momento em que suspendeu as funções aquilo que deveria acontecer, que é o que seguramente estará a pensar, era que o vice-presidente do clube passasse a ser o presidente em exercício ou o presidente substituto. Portanto, eu não falei com ele", reiterou Magalhães e Silva.