Advogado de Vieira: «Faz pouco sentido que um homem de 72 anos tivesse a tentação de fugir para o estrangeiro»

Manuel Magalhães e Silva, advogado de Luís Filipe Vieira, considera exagerada a decisão do juiz Carlos Alexandre e do Ministério Público em colocar o ex-presidente do Benfica em prisão domiciliária até ao pagamento da caução milionária - a segunda mais elevada da história portuguesa -, no valor de três milhões de euros.





"Estas medidas são excessivas. Na indiciação não estão constituidos factos. As pessoas que não se ponham a comentar o que não sabem, se querem comentar têm de ler com muito cuidado a indiciação do MP. [Prisão domiciliária para Vieira] Surpreende-me. Faz pouco sentido que um homem de 72 anos e família, com filhos, netos e amigos em Portugal, tivesse a tentação, por um segundo que fosse, de fugir para o estrangeiro por causa disto", atirou, em declarações prestadas este sábado aos jornalistas presentes no Tribunal Central de Instrução Criminal.