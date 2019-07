Advogado do alegado agressor de adepto do Benfica explica "empurrão após bastonada"

O alegado agressor de José Dinis, o adepto do Benfica que caiu na pista do Estádio Cidade de Coimbra, fraturando uma vértebra, está a ser ouvido no DIAP de Coimbra. Antes do suspeito ser ouvido, o advogado sublinhou que o arguido "lamenta o sucedido"."Nada o move contra a vítima. O empurrão foi uma tentativa de se libertar de um obstáculo que se encontrava à sua frente segundos depois de ter recebido uma bastonada e quando se encontrava a levantar uma pessoa de idade que estava caída", afirmou o advogado de defesa que sublinhou que o seu cliente se "tem mostrado preocupado com o estado da vítima".O adepto e ntregou-se ontem à tarde de forma voluntária na PSP em Coimbra "apenas por razões de agenda" do advogado porque estava decidido desde domingo apresentar-se. Foi-lhe aplicado termo de identidade e residência.O causídico explicou ainda aos jornalistas que o alegado agressor e a vítima têm amigos em comum e "é provável que se conheçam".O arguido saiu do DIAP por volta do meio-dia, tendo sido mantido o termo de identidade e residência.(notícia atualizada às 12h10)