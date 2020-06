AG apontada para 26 de junho

A assembleia geral (AG) ordinária do Benfica deve realizar-se a 26 de junho, ao que tudo indica com voto eletrónico presencial. Recorde-se que foi a questão do voto que levou à demissão do então presidente da mesa da AG, Luís Nazaré, que defendia uma AG virtual e com voto eletrónico (para evitar o risco de contágio da Covid-19). Essa pretensão foi rejeitada pela direção do Benfica, por entender que tal seria antiestatutária. Na AG, serão votados o orçamento e o plano de atividades para a época 2020/21.

De referir que os sócios que queiram colocar dúvidas sobre os pontos de trabalho da reunião magna terão de o fazer por email, remetendo à direção. Não está previsto que seja realizado qualquer debate durante a AG, ao contrário do que normalmente acontece.