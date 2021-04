AG extraordinária tem luz verde para avançar: requerimento aceite pela MAG do Benfica

O presidente da mesa da assembleia-geral (PMAG), Rui Pereira, aceitou o requerimento entregue esta terça-feira na Luz pelo Movimento Servir o Benfica, mais propriamente pelos sócios João Pinheiro, Tiago Godinho e João Leite, para a realização de uma assembleia-geral extraordinária. A reunião de associados que tem como objetivo aprovar um inédito regulamento eleitoral e auditar o processo eleitoral de outubro deverá ocorrer após o término da época futebolística desde que estejam reunidas todas as condições sanitárias para a realização da mesma. Em cima da mesa está a possibilidade de se realizar no Estádio da Luz, por ser a céu aberto, ao invés de ocorrer no pavilhão.





De acordo com comunicado do Movimento Servir o Benfica, o PMAG "garantiu cumprir escrupulosamente os estatutos" e marcará a AG" após a verificação dos 10 mil votos". "Agradecemos mais uma vez a todos os que contribuíram com os seus votos para um Sport Lisboa e Benfica aberto e democrático, que sempre será dos sócios", pode ler-se na nota.Refira-se que para a AG se realizar, terão de estar presentes dois terços dos sócios signatários do requerimento disponibilizado pelo Movimento Servir o Benfica nas redes sociais.