AG vota contas de 2018/19 no dia 27

O presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube, Luís Nazaré, agendou uma AG para o dia 27 de setembro, sexta-feira, a partir das 20h30, que irá decorrer no pavilhão número 2 do Estádio da Luz. O propósito é apreciar e votar o relatório de gestão e as contas do exercício referente a 2018/19, assim como votar o parecer do Conselho Fiscal do Benfica. Poderá marcar presença qualquer sócio com a quota de julho paga.