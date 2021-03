Agente comenta possível saída de Rafa: «Bons jogadores terão sempre interesse de grandes clubes»

Rafa está na quinta temporada consecutiva ao serviço do Benfica e o empresário do extremo dá prioridade ao embate com o Sp. Braga mas garante que jogadores assim têm sempre interessados.





"Eu acredito que os bons jogadores terão e disputarão sempre o interesse dos grandes clubes e em relação ao Rafa, vamos ver, vamos caminhar. Importante é o jogo que se avizinha. É um jogo de grande importância para ambos os clubes e depois vem a Seleção. Depois, vamos vendo, o mercado vai abrir e veremos o que a vida nos confere", frisou António Araújo à Rádio Renascença.Sobre o regresso à Seleção Nacional, a satisfação é total. "Quem é o jogador que não quer estar a disputar uma competição [assim]? Ele já lá esteve. No último Europeu em que Portugal teve a felicidade de ganhar, ele esteve lá. Como é óbvio, ficará muito feliz. Vai trabalhar e vai continuar a fazê-lo da mesma forma que o fez até aqui para poder ser uma opção para o míster Fernando Santos, se ele assim o entender", reiterou.Relativamente ao embate de domingo, António Araújo garantiu que Rafa guarda boas recordações do próximo adversário do Benfica. "O Sp. Braga foi um clube que projetou o Rafa. Foi muito feliz, respeita o Sp. Braga, mas ele, o que fará, é honrar e dignificar o seu clube. Vai dar o máximo de si, como faz em todos os jogos. Está sempre no limite", explicitou o agente do jogador de 27 anos.