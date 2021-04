Agente de Beto comenta interesse: «Cláusula de 40 milhões de euros é o valor objetivo»

O agente de Beto, Pedro Berjano de Oliveira, abordou o interesse do Benfica e de outros emblemas no jogador do Portimonense, garantindo que o futuro só será tratado após o término da temporada.





"É apenas no final da época que vamos discutir o futuro do Beto. Jogadores com este tipo de características são sempre aquilo que designamos de aves raras, são especiais. Também têm de ser tratados como tal. Isso, no futebol, representa muito. É o caso", vincou o empresário em declarações à Antena 1."A cláusula são 40 milhoes de euros, como se sabe. Esse é o valor objetivo. A partir daí, tudo o resto depende do que são as propostas e o interesse do Portimonense e daquele que será o melhor interesse desportivo para o jogador.""Não posso confirmar nem desmentir os mesmos. Um jogador com estas características e esta idade, com golo, obviamente é alvo de muitos olhares e atenções. É normal que assim aconteça.""Quem assiste a um jogo dele, apesar de ser um ponta-de-lança com 1,94 metros, é muito rápido e é um jogador que fisicamente é imponente. Tem características que são diferenciadoras: o golo. No Tires marcava sempre acima dos 20 golos. No Montijo manteve a sequência. Nos sub-23 do Portimonense teve golo e agora também. É um ponta-de-lança que tem o principal nestas condições: o golo.""Acredito muito nos valores do trabalho e humildade. Ele incorpora esses valores. É bem formado. Acredito que é sempre um bom ponto de partida para que os sonhos se possam concretizar. Ele tem dois sonhos essenciais para a carreira. Um já está cumprido, tornar-se profissional. O outro é ouvir o hino da Champions em campo. Para lá caminha, acredito sinceramente.""Qualquer uma das duas hipóteses está em aberto. É um tema que terá de ser discutido e conversado em breve. Faz parte dos sonhos dele poder estar em grandes competições. As seleções nacionais são também elas um veículo para atingir grandes competições internacionais.""Está totalmente focado e vinculado ao projeto do Portimonense. Existe muita identificação com o mesmo. Está muito bem enquadrado pelas pessoas que formam a estrutura do Portimonense. O único objetivo dele neste momento é ajudar a equipa a cumprir os seus objetivos."