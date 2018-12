Agente de Castillo diz ser "impossível" um regresso ao México nesta altura

Nicolás Castillo não está interessado em regressar ao México. A garantia foi dada esta quinta-feira pelo seu empresário ao diário mexicano 'Récord', que tinha noticiado na véspera o interesse do América no avançado do Benfica "É impossível. Não há equipas mexicanas que nos tenham ligado a perguntar pelo Nico. Não é altura para regressar, isso chegará no devido momento. A ideia de Castillo e toda a sua equipa de trabalho é triunfar na Europa e agora estamos focados nisso", referiu Arturo Jiménez.O jogador chileno mudou-se precisamente do México para o Benfica no início desta temporada e soma oito jogos pelas águias, não tendo ainda marcado qualquer golo.