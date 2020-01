Agente de Florentino esteve nos escritórios do AC Milan

Bruno Carvalho, agente que detém a empresa ‘Team of Future’ e que agencia jogadores como Florentino Luís, Francisco Trincão ou Luís Neto, foi esta quarta-feira visto a entrar nos escritórios do Milan, em Itália.





Segundo o ‘Tuttomercato’, a presença de Bruno Carvalho em Milão deve-se ao facto de o Milan estar interessado em Florentino. O Benfica tem sido alvo de sondagens de vários clubes por causa do médio e o Milan terá sido quem demonstrou mais interesse.Em setembro do ano passado, Florentino Luís, de 20 anos, renovou contrato com o Benfica até 2024 e o clube aumentou-lhe a cláusula de rescisão para 120 milhões de euros.Titular na fase inicial da época, o jovem tem perdido espaço na equipa de Bruno Lage nos últimos meses.