Agente de Florentino não tem dúvidas: «Ele é quase perfeito taticamente»

Bruno Carvalho Santos é agente de Florentino e deixou rasgados elogios ao médio do Benfica que se encontra atualmente lesionado.





Sobre o suposto interesse da Roma em contratar o jogador com contrato até 2024, Bruno Carvalho Santos frisou que o médio de 19 anos "está inserido no projeto do Benfica". "Neste verão, decidimos que o certo era que ele permanecesse no Benfica porque pensávamos que ele teria ainda de melhorar mais para chegar a um clube de topo. Todos os maiores clubes europeus ligaram a perguntar por ele", reiterou.

"Florentino é um jogador muito forte, tem uma qualidade enorme. Ele é quase perfeito taticamente, hoje está entre os jogadores com o maior percentagem de bolas recuperadas na liga portuguesa. O Florentino é muito inteligente, acho que se tornará no melhor número 6 do Mundo", vincou o empresário ao site Calciomercato.