Agente de Krovinovic garante "várias ofertas do estrangeiro"

Filip Krovinovic está emprestado pelo Benfica ao West Bromwich Albion mas o médio não tem sido tão utilizado esta temporada quanto gostaria, somando 12 presenças oficiais até ao momento. Por isso, uma mudança ainda em janeiro poderá ocorrer e o empresário garantiu que a possibilidade é real.





"Temos várias ofertas do estrangeiro, estamos a pensar em conjunto com o WBA e o Benfica o que fazer. A situação é bastante complicada devido à relação de empréstimo entre estes dois clubes, pelo que saberemos mais sobre todo o processo dentro de alguns dias", referiu Marjan Sisic ao portal '24Sata'.A mesma fonte referiu que uma das ofertas foi a do Hajduk Split, da Croácia-natal de Krovinovic, mas que acabou por ser declinada. Recorde-se que também os gregos do PAOK e os ingleses do Nottingham Forest já mostraram interesse no futebolista de 25 anos.