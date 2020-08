Agente de Lucas Alario fala do interesse do Benfica

O avançado Lucas Alario, do Bayer Leverkusen, foi apontado como possível reforço do Benfica para a nova temporada mas o empresário do jogador nega a existência de qualquer proposta até ao momento.





"Tive o Óscar Cardozo no Benfica durante 7 anos e tenho uma excelente relação com o clube. O Alario tem um perfil adequado para um clube português, mas não sei se poderá ser satisfatório para ele do ponto de vista económico. Por agora, são apenas boatos. A única equipa que tem mostrado interesse no Alario é o Celtic, mas ele quer jogar num campeonato competitivo ", afirmou Pedro Aldave, em declarações ao portal EuropaCalcio.O agente do jogador argentino, de 27 anos, admite que a saída de Alario do clube alemão é praticamente certa. "Ele ainda tem dois anos de contrato com o Bayer Leverkusen, e estamos a decidir o que fazer. Mas há poucas hipóteses de ficar, porque quer experimentar uma nova experiência", justificou Pedro Aldave.