Agüero sem oferta do Benfica

Record cumpriu a tradição e entrou no espírito do 1.º de abril, que Portugal assinala como o ‘Dia das Mentiras’. E agora cá estamos para repor a verdade. O Benfica não está a negociar a contratação de Sergio Agüero, apesar de ser público que o internacional argentino abandonará o Manchester City no final da temporada em curso, tornando-se um jogador livre.

A narrativa que construímos mostra, todavia, que os encarnados teriam bons argumentos para convencer o avançado, de 32 anos. Além dos companheiros de equipa formados na Luz, que convivem diariamente com o jogador, também Pablo Aimar e Javier Saviola, antigas estrelas dos encarnados e figuras bem conhecidas do compatriota, poderiam dar uma ajuda no negócio, caso a hipotética oferta não satisfizesse, em termos financeiros, as expectativas do argentino.





Agüero tornou-se, de qualquer forma, um alvo apetecível dos principais clubes europeus, a partir do momento em que o City abriu mão do melhor marcador da sua história.