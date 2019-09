'Agora pensam que foi um recado meu': as palavras de Vieira ao diretor do jornal 'O Benfica'

Luís Filipe Vieira admitiu que possam existir algo, "do passado", a afetar a relação entre José Eduardo Moniz e José Nuno Martins. O diretor do Jornal 'O Benfica' deixou críticas públicas ao vice-presidente das águias , o que levou mesmo o presidente a intervir"Pessoalmente, nunca intervi em editoriais do Benfica, nem em programas da BTV. A única coisa que fiz foi ter o cuidado de ligar ao José Nuno Martins e dizer 'cuidado, não sei o que existe entre vocês, mas têm de o clarificar. É que agora pensam que foi um recado meu e não foi. Porque quando quero dizer alguma coisa, digo frontalmente'. Acho que deve ser qualquer coisa do passado mas vão entender-se", contou Vieira numa entrevista à TVI.Recorde-se que, em agosto, José Nuno Martins condenou as declarações de José Eduardo Moniz, quando este colocou em causa a não limitação de mandatos na liderança do Benfica, assim como a centralização do poder nas mãos de uma só pessoa. Num estilo bastante cáustico e irónico, o diretor do jornal 'O Benfica' foi arrasador. "Nem queria acreditar no que estava a ver. Um vice-presidente da SAD e do Benfica a mandar recados pelos jornais sobre o estilo das presidenciais. Isto, num dos momentos mais profícuos, mais decisivos e vencedores dos 115 anos do Benfica. É surpreendente", assinalou.Relativamente à limitação de mandatos de que Moniz revelou ser defensor , Vieira confessa que existem aqui opiniões diferentes mas desvalorizou: "Benfica é um clube democrático. Eu e o Zé não temos problemas mas quando divergimos é lá dentro. Quando não concorda, diz que não concorda mas alguém tem de decidir. Nada tenho contra ele e ele contra mim. (...) Eu acho que se isso houvesse no Benfica o clube não chegaria ao ponto a que chegou hoje."