«Agradeço o facto de o Benfica apresentar o Cavani, perdão, o Darwin à mesma hora»

Bruno Costa Carvalho apresenta esta quinta-feira a sua candidatura à presidência do Benfica. A cerimónia começa às 18h30, no Museu Cosme Damião, algo que o próprio já tinha confirmado há dois dias. Assinalando novamente o evento, o candidato aproveitou para deixar uma 'bicada' à atual direção, que hoje revelou que irá apresentar Darwin Núñez às 19h00.





"Aproveito para agradecer o facto de o Benfica fazer a apresentação do Cavani, perdão, do Darwin Núñez à hora que esta apresentação estiver a decorrer. E novidades?", lamentou Bruno Costa Carvalho no Facebook.Sobre a candidatura, o empresário portuense salientou que "este projeto é verdadeiramente original e é mesmo um projeto, sendo fruto do trabalho de um grupo que reflete sobre o Benfica há mais de 10 anos". "Quem o fez quer que o Benfica suba para o patamar de topo do futebol europeu, diminuindo o fosso que nos separa dos grandes tubarões e que se vem acentuando. Esse objetivo não é enunciado por acaso. Trata-se de uma questão de sobrevivência do Benfica como clube liderante e é apresentado um caminho claro para o fazer. Para muitos fazer do Benfica um verdadeiro super clube parece uma utopia, mas estão enganados. É algo bem possível de atingir e nós traçamos essa rota. Se não o fizermos pagaremos um preço amargo", acrescentou na publicação naquela rede social.