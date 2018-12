Benfica atira-se ao "VAR aberto no Dragão"

Minutos depois de Manuel Mota ter dado por terminada a receção do FC Porto ao Portimonense, os encarnados voltaram a não deixar passar em claro a atuação da equipa de arbitragem.

"Mais uma jornada, mais um jogo sujo, mais um penálti claro perdoado e golos precedidos de faltas na Liga Blue Velvet. São 12 jornadas que ultrapassam os tempos do apito dourado. Hoje novamente VAR aberto no dragão. Vergonha", atirou fonte oficial do Benfica.



Recorde-se que ainda nesta sexta-feira o emblema da Luz enviou para Liga e FPF uma exposição com vários casos em que considera que os dragões foram claramente beneficiados.