Águia coloca bilhetes à venda para Guimarães

O Benfica começou ontem a venda de bilhetes para a deslocação ao terreno do V. Guimarães no próximo dia 4 de janeiro, a contar para a 15ª jornada do campeonato. Os encarnados colocaram à venda ingressos a 20 euros para o topo e a 40 euros para a bancada central, apenas para portadores de RED Pass. Hoje serão comercializados bilhetes para os restantes sócios.