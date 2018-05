Com os campeonatos europeus a chegarem ao seu desfecho, o Benfica tem praticamente definida a lista de potenciais adversários que poderá encontrar na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, fase da prova da UEFA na qual entrará enquanto cabeça de série.Depois de Fenerbahçe e Spartak Moscovo, o emblema da Luz soube este domingo que poderá ter pelo caminho o Standard Liège, equipa que este domingo acabou a Liga belga no segundo posto - num dia em que Ricardo Sá Pinto anunciou a saída do comando técnico . Por definir fica apenas o outro possível adversário, que será o segundo colocado da Liga checa, entre Slavia Praga e Jablonec.

Autor: Fábio Lima