Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Águia de olho no Estrela sem pensar no FC Porto Treinador recusa a ideia de entrar em campo com o FC Porto na cabeça e diz que só a pandemia “pode abalar” o grupo





Técnico garante que águias ainda não pensam no clássico

• Foto: Lusa