Os emails divulgados nas redes sociais continuam a dar que falar. Desta vez, foi divulgado um alegado documento assinado pelo advogado Nuno Areias, da empresa João Nabais & Associados, reclamando o pagamento ao clube da Luz de 12 mil euros, relativo à reabertura do processo No Name Boys, que envolveu os arguidos José Pité e Hugo Caturna.

A justiça já tivera mão pesada, ao condenar a prisão efetiva 13 dos 37 arguidos no processo do núcleo duro dos No Name Boys, tendo Caturna e Pité, considerados os cabecilhas do grupo, apanhado 12 e sete anos de prisão, respetivamente. O Benfica terá custeado as despesas da defesa, designadamente 30.600 euros.

