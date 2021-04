Águia tenta fugir à segunda derrota consecutiva

Com quase todo o plantel disponível (André Almeida e Samaris são os únicos lesionados), o Benfica viaja hoje para o Algarve, onde amanhã defrontará o Portimonense. Os encarnados procuram evitar a segunda derrota consecutiva no campeonato, o que aconteceu uma vez nesta edição da prova.

A 2 de novembro passado, o Boavista colocou ponto final no arranque fulgurante das águias (cinco vitórias consecutivas), vencendo por 3-0 no Bessa. Na ronda seguinte, o Sp. Braga levou a melhor (3-2) na Luz. Depois disso, a formação comandada por Jorge Jesus não voltou a averbar duas derrotas consecutivas. Ainda assim, esteve quatro jogo seguidos sem ganhar, somando três empates (FC Porto, Nacional e V. Guimarães) e uma derrota (Sporting). Mais recentemente, registou dois empates consecutivos (Moreirense e Farense).

Depois da derrota com o Gil Vicente, o Benfica visita um adversário que causou complicações nas últimas duas épocas. No início de 2019, as águias perdera (0-2) no reduto dos algarvios, resultado que ditou a saída de Rui Vitória. Em junho de 2020, o empate (2-2) fragilizou a posição de Bruno Lage.