Apesar de todo este impasse, os responsáveis encarnados acreditam que a situação terá um final feliz. O próprio futebolista, quando esteve durante alguns dias em Portugal na companhia dos representantes, Alejandro Santiesteban e Daniel Santiesteban, ficou impressionado com o que viu em Lisboa. Castillo conheceu o Estádio da Luz e foi mesmo fotografado com uma camisola do Benfica vestida. Há vários meses que o internacional chileno está na mira da SAD liderada por Luís Filipe Vieira e a verdade é que a vontade das duas partes poderá mesmo ser decisiva para um desfecho positivo. Por agora, o facto de o avançado estar ao serviço da seleção do Chile faz com que a assinatura do contrato, a acontecer, tenha de ficar para mais tarde.