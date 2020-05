Águias anunciam medidas para ajudar Casas do Benfica

O Benfica vai avançar com várias medidas de apoio às Casas do Benfica, como o clube detalhou na 'News Benfica' desta quarta-feira. Sendo que apenas onze das 298 se mantiveram em funcionamento, com todas as restrições inerentes, Domingos Almeida, vice-presidente dos encarnados e responsável por esta área, anunciou a forma como as águias vão dar ajuda, numa fase em que 39 começam a reabrir.





"O clube disponibilizará material sanitário, viseiras, vidros de proteção e sinalética, entre outros. Foram também suspensos os pagamentos relativamente ao merchandising vendido nas Casas. Foi assegurado o licenciamento informático que permite às Casas ligarem-se ao clube e houve ainda algum auxílio no financiamento da adaptação aos novos requisitos de funcionamento", pode ler-se na newsletter.Além disso, o Benfica detalhou, por outro lado, várias ações que essas mesmas Casas levaram a cabo durante toda esta fase de quarentena provocada pela pandemia de Covid-19. E não foi só em Portugal."Algueirão – Mem Martins e Sport Newark e Benfica serviram refeições; Arouca, Bruxelas, Canas de Senhorim, Fundão, Golegã, Porto, São Brás de Alportel, Sport Newark e Benfica e Sport Algoz e Benfica doaram alimentos; Belmonte e Murtosa doaram dinheiro; Marco de Canaveses, Paredes e Vila Real de Santo António recolheram material informático; Lamego, Mortágua, Moura, Ovar e Sport Vila Real e Benfica ofereceram equipamentos de proteção; Portalegre colocou a sua sede à disposição no combate e distribuiu arroz doce; Porto ofereceu roupas e Marco de Canaveses disponibilizou água", destacam.