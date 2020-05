Benfica anuncia todo o plantel clinicamente apto

O Benfica anunciou esta sexta-feira que Bruno Lage tem todo o plantel clinicamente apto para atacar a reta final da temporada, à imagem do Record já havia avançado.





Poucos dias depois de completada a 24ª jornada, o campeonato foi suspenso e tal como as outras equipas, as águias foram obrigadas a treinarem em casa. No início de março, havia cinco clientes do boletim clínico encarnados: Ivan Zlobin (traumatismo na mão direita), Jardel (rotura do ligamento lateral interno do joelho direito), Gabriel (patologia ocular), André Almeida (lesão traumática no tornozelo direito) e Haris Seferovic (lesão muscular na perna direita).Recorde-se que mesmo durante o confinamento, alguns destes futebolistas dirigiam-se ao Benfica Campus para realizar trabalho de consolidamento das recuperações.