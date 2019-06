Benfica e Alverca assinaram um protocolo de cooperação que vai abranger a formação dos dois clubes.





O objetivo, segundo informam os encarnados, é "estreitar a relação entre as estruturas do futebol de formação dos dois clubes no futuro, potenciando, entre outros fatores, o intercâmbio de jovens atletas, a partilha de conhecimentos ou a realização de jogos-treino e preparação".Luís Filipe Vieira e Fernando Orge, respetivamente presidentes de Benfica e Alverca, assinalaram o momento no Estádio da Luz.