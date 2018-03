Através da sua conta de Twitter específica para a comunicação social, o Benfica atira-se ao FC Porto, nomeadamente às alegadas ameaças dos dragões no último embate na Mata Real, que culminou com a primeira derrota dos azuis e brancos na presente edição da Liga."As imagens de ameaças em Paços de Ferreira a árbitros, jogadores e equipa técnica demonstram a escola do crime no seu esplendor. Francisco sem coluna enxovalhado por Sérgio Conceição, proibido de falar de futebol e de e-mails fala do quê?", postaram os tetracampeões.

Autor: Filipe Pedras