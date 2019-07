Águias atiram-se a João Paulo Rebelo

O Benfica ‘atirou-se’ ao secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, acusando-o de jogar com as palavras. A troca de argumentos entre clube e governante continuou ontem, por causa da nova lei de combate à violência no Desporto, que aguarda aprovação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.Anteontem, os encarnados explicaram que não concordam com a obrigatoriedade dos grupos organizados de adeptos (GOA) terem de constituir-se como associação. No mesmo dia, Rebelo argumentou que essa imposição só se verifica se as claques quiserem ter apoio dos clubes."O secretário de Estado do Desporto, ao dizer que a lei não obriga nenhuma entidade a constituir-se como associação, joga com as palavras e não vai ao cerne da questão. O secretário de Estado do Desporto finge não perceber que, ao impor que os grupos de adeptos, para terem apoio dos clubes, têm de se constituir como associação – sob pena de os clubes serem punidos por qualquer ato inofensivo de apoio à equipa, como a mera presença conjunta desses adeptos –, está a impor uma obrigatoriedade que viola direitos constitucionais e é absolutamente inútil à prevenção da violência", insistiram os encarnados na sua newsletter diária.No mesmo canal, o Benfica salienta que "ninguém quer ficar fora da lei", sugerindo um registo individual "com máxima responsabilização". As águias argumentam ter sido o clube que "mais investiu em segurança".O Benfica dá bicadas aos rivais, frisando existirem "grupos organizados de adeptos pretensamente constituídos como associação e registados sob o manto de meia dúzia de inscritos, mas que, visivelmente, têm centenas que estão integrados e que muitas vezes nem sócios dos respetivos clubes são". As águias sustentam que "em nenhum momento" foram punidas por atos de violência dos adeptos.