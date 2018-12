Águias condenam ataque a autocarro de adeptos após o jogo com o Sp. Braga

Ataque a autocarro com adeptos do Benfica provocou dois feridos Ataque a autocarro com adeptos do Benfica provocou dois feridos

O Benfica condenou esta terça-feira o ataque ao autocarro de adeptos que regressava a Barcelos após o jogo com o Sp. Braga, no domingo, do qual resultaram pelo menos dois feridos, um deles em estado grave."O Sport Lisboa e Benfica lamenta e repudia profundamente o arremesso de objetos contra um autocarro com Sócios e adeptos do nosso clube da Casa do Benfica em Barcelos quando regressavam de assistir ao último SL Benfica-SC Braga. Desde o primeiro momento temos acompanhado a situação do nosso adepto de 25 anos que se encontra no hospital de Gaia, e através do responsável das Casas do Benfica, Jorge Jacinto, acompanhamos o trabalho das autoridades para apurar responsabilidades", pode ler-se numa nota publicada no site oficial das águias."Reafirmamos que seremos intransigentes para garantir a segurança dos nossos adeptos que pelo seu amor ao Clube acompanham a equipa por todo o país", conclui o comunicado.