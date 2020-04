Águias confiantes e otimistas com a "luz ao fundo do túnel" quanto ao regresso

A equipa técnica e jogadores do Benfica começaram esta segunda-feira a ser testados ao novo coronavírus no Seixal, em sistema de 'drive-thru'. Por isso, as águias sublinham na publicação 'News Benfica' que há "finalmente uma luz ao fundo do túnel".





"Esta é ainda ténue, pois perdura a incerteza quanto ao futuro que se avizinha, mas é com esperança e otimismo que encaramos a possibilidade do restabelecimento da normalidade", reiteram os encarnados na publicação.Passado cerca de mês e meio da interrupção das competições, vislumbramos finalmente uma luz ao fundo do túnel. Esta é ainda ténue, pois perdura a incerteza quanto ao futuro que se avizinha, mas é com esperança e otimismo que encaramos a possibilidade do restabelecimento da normalidade ou, pelo menos, de darmos passos conducentes a ela.Este percurso terá, por força das circunstâncias, de ser feito de forma gradual. A retoma dos trabalhos do nosso plantel está prevista para a próxima segunda-feira, dia 4 de maio, cumprindo o acordado com todos os clubes sob o patrocínio da Liga.Ao longo da presente semana, começando já hoje com a equipa técnica e os elementos afetos à estrutura profissional do futebol, serão efetuados testes de diagnóstico à COVID-19, no Seixal, em sistema de "drive-thru". Ou seja, estes testes serão feitos nas viaturas e não haverá qualquer contacto entre cada um dos testados. No dia seguinte será a vez dos jogadores e seus familiares. Só após a obtenção dos resultados, sendo estes negativos, se procederá a uma avaliação médica individual de cada atleta.Após o anunciado final do estado de emergência, previsto para 2 de maio, será efetivado o regresso de todo o departamento de futebol ao Seixal, com a realização de testes físicos aos jogadores. No dia 4 dar-se-á o arranque dos treinos individuais, antecedidos por análises clínicas. Os jogadores estarão divididos por quatro grupos, com dois a trabalharem pela manhã e os outros dois pela tarde. Não haverá qualquer contacto entre os membros do plantel, observando-se o distanciamento adequado, e o trabalho com os fisioterapeutas, enfermeiro e médicos ocorrerá com os devidos cuidados e equipamentos de proteção.Acrescem ainda limitações no acesso ao Benfica Campus, a implementação de procedimentos adequados de higienização, a prevalência do princípio de menor contacto possível, além da operacionalização de um processo de triagem à entrada do centro de treinos e estágio. Os balneários coletivos não serão usados, tendo os jogadores, à sua disposição, quartos individuais, com casa de banho privativa, onde poderão equipar-se e tomar banho.O cumprimento escrupuloso das normas e recomendações definidas pelas autoridades de saúde tem sido, e continuará a ser, o que norteia todas as decisões tomadas relativamente à atividade do clube, incluindo, naturalmente, o futebol profissional.É nosso desejo que as competições sejam terminadas, mas nunca transgredindo as regras definidas pelas autoridades para enfrentarmos esta pandemia.Cabe-nos, por último, enaltecer o contributo social do clube, no seu todo, neste período, através do próprio clube e SAD, da Fundação Benfica, das casas do Benfica, dos colaboradores e, também, das suas equipas técnicas e atletas. No caso particular do futebol, orgulha-nos o empenho aos níveis da solidariedade, responsabilidade, profissionalismo e compromisso de jogadores e treinadores, destacando-se os contactos, à distância, com adeptos e as avultadas doações de alimentos e material e equipamento médico.Desconhecemos ainda o que nos reserva o futuro próximo, mas estamos certos de que todos continuaremos a trabalhar afincadamente em prol do Sport Lisboa e Benfica. #PeloBenfica